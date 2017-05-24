Ученые объяснили «зловещее» отсутствие следов инопланетных цивилизаций

Американские астрономы уверены, что известный парадокс Ферми, который ставит крест на поисках инопланетного разума, на самом деле имеет множество слабых сторон и может быть опровергнут.

Ученые из университета Пенсильвании выдвинули сразу несколько теорий, которые опровергают основное положение Ферми: если бы инопланетный разум существовал, его следы уже давно были бы найдены людьми. Такое утверждение явно преждевременно, заявили исследователи, поскольку доля изученной Вселенной, охваченной в рамках проекта SETI (программы поиска внеземных цивилизаций) все еще ничтожно мала.

Отсутствие контакт может объясняться низким уровнем развития земных технологий, либо гибелью другой цивилизации еще до ее обнаружения, говорят ученые. Одной из возможных причин также может быть чрезмерная сила гравитации Земли.

Кроме того, астрономы раскритиковали и так называемый «факт А» - он утверждает, что космические корабли инопланетян должны были бы давно и часто посещать нашу Солнечную систему. Однако пенсильванцы заявили, что даже на нашей планете остаются места, где не ступала нога человека, а что уж говорить о бескрайнем космосе.

Не считают они бесспорным и теорию «зловещей тишины» - согласно ей, люди должны были бы уже обнаружить искусственные радиомаяки в нашей галактике. Ученые указывают, что земляне начали прослушивать космический «эфир» лишь в 60-х годах прошлого века. А это слишком мало для категорических выводов.

Чтобы проиллюстрировать свои доводы, исследователи даже провели аналогию поиска космических братьев по разуму с изучением океана. Ведь, зачерпнув из океана стакан воды, говорят ученые, не стоит надеяться увидеть в нем рыбу.