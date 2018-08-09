Первый спутник вне Солнечной системы обнаружен учеными

Спутник, обнаруженный за пределами Солнечной системы, расположен в созвездии Лебедя.

Планета, вокруг которой он вращается, в несколько раз больше размеров Юпитера. Сам же спутник по своей массе составляет всего около полутора процентов от веса его экзопланеты. Данная планета полностью состоит из газа, поэтому не подходит для жизни людей.

Открытие было сделано американскими астрономами НАСА, с помощью информации, полученной от двух телескопов - Хаббл и Кеплер. В дальнейшем его результаты могут помочь ученым более подробно разобрать процессы, в ходе которых образуются спутники планет, а также вещества, из которых они могут состоять.

Также не так давно в сети появились снимки НАСА, на которых знаменитый уфолог обнаружил неизвестный летающий объект, взлетающий с поверхности Солнца. Согласно изображению фотографии, материал НЛО отличается от материала Солнца (судя по его светимости), следовательно, это все-таки летательный аппарат. Его скорость достигает скорости света, а размер сопоставим с размерами планет. По словам ученого, только высокоразвитые цивилизации могли создать аппарат, который способен опускаться на поверхность Солнца, с точки зрения его высочайших температур.