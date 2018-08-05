Ученые раскрыли секрет пронзительных голубых глаз хаски

Генетики обнаружили необычную мутацию в геноме собаки породы хаски, благодаря которой они стали обладателями их «ледяных» голубых глаз, которые являются их отличительной чертой.

Исследовались около 3 000 геномов собак, которые включили в себя собак сибирской хаски, а также другие голубоглазые и кареглазые породы. Целью ученого Аарона Сэмса было понять, в результате чего цвет глаз хаски обрел такой необычный оттенок.

В результате исследования было определено, что собаки с голубыми глазами имеют общие две мутации с генами PMEL-17 и ALX-4. При этом мутация АLX-4 является общей для всех хаски и отсутствует у других голубоглазых псов. Кроме этого данный участок ДНК управляет и активностью другого гена, который в свою очередь оказывает влияние на работу клеток глаз и кожи, отвечающих за их пигмент. ДНК рядом с геном ALX-4 кардинально влияют на его работу, в результате чего вырабатывается больше светлого пигмента в радужной сетчатке глаза.

Данное открытие позволит ученым больше узнать об эволюции собак породы хаски и историю их приручения.

Сейчас известно, что сибирские хаски были выведены на Чукотке и завезены в Американскую Америку во время золотой лихорадки. Использовались как ездовые собаки на территориях Гренландии, Канады и Аляски.