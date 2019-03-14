Подвижные брови появились у собак в результате одомашнивания

Этот эффект понадобился животному для более тесного взаимодействия с людьми. В результате, у внутренней части их бровей появилась возможность более интенсивного движения.

Таким образом, подвижные брови появились у собак в результате их одомашнивания. При таком движении увеличивается размер глаз. Они начинают выглядеть как детские. Это способствует дополнительной привлекательности.

Помимо того, с помощью такого движения бровей животное может имитировать лицо, которое бывает у огорчённого человека. Это дополнительно должно располагать к собаке и вызывать желание заботы о ней.

При одомашнивании собаки стали обладать уникальной особенностью. Они получили навыки хорошего считывания коммуникативных сигналов, подаваемых людьми.

При этом, они могут делать это лучше не только волков. Даже шимпанзе не способны ни на что подобное. А эти приматы для людей ближайшие родственники.

Таким образом, собаки получили возможность установления с человеком зрительного контакта. Эта особенность проявляется у животного с самого раннего возраста.

Всё это ярче всего выражается в том, что они понимают человека лишь когда тот направляет на них своё внимание. Если же животное не видит глаз хозяина, то все указующие жесты могут просто игнорироваться.

Не исключено, что в формировании отношений, которые складываются между собакой и её хозяином присутствует некий механизм по обратной связи. Он подобен тому, как создаётся эмоциональная связь между матерью и её ребёнком. Ничего такого с волками не бывает.

Видимо, в процессе своего одомашнивания собаки смогли выработать некие свои внешние черты, побуждающие человека заботиться о них.

Для установления контакта волки и собаки пользуются своими мимическими мышцами по-разному. Известно, что людям очень нравится, когда собака начинает поднимать внутреннюю часть своих бровей.

Те собаки, которые могут это продемонстрировать наиболее эффективно, чаще забираются из приютов. Таким образом, эти животные располагают преимуществом при таких контактах.

У волков эта мышца развита значительно меньше. Интересным является то, что такой мышцей совсем не располагают сибирские хаски. Эта порода является одной из старейшей и среди собак они намного ближе к волкам.

Выразительные собачьи брови могли появиться у собак в результате анализа бессознательных предпочтений людей. Животные смогли определить, что чаще всего влияет на отбор в процессе одомашнивания.

Впоследствии такие «щенячьи глазки» стали появляться и у последующих поколений собак.

Очень удивительным является тот факт, что изменения в анатомии этих мышц смогли произойти так быстро.

Ранее считалось, что при эволюции у общей анатомии мышц изменения происходят чрезвычайно медленно. В случае с собаками на это потребовалось лишь несколько десятков тысяч лет.

Теперь этой способностью обладают почти все собаки, за исключением хаски и некоторых других. Разница в том, что одни пользуются открывающимися возможностями более интенсивно, а другие могут об этом забывать.

Таким образом, то, насколько дружелюбно к человеку относится та или иная особь, может определяться генетической предрасположенностью каждой конкретной собаки к налаживанию контакта.

До этого было установлено, что и у человека, стремящегося завести собаку, это, более чем в половине случаев, поясняется генетическими факторами.

Те отношения, которые складываются у собак с людьми, являются во многом удивительными и подлежат дополнительному исследованию.