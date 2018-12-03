Учёные: отсутсвие сна негативно влияет на сдачу экзаменов

Исследователи из Бэйлорского университета (штат Техас, США) провели тестирование, который доказал, что жертвуя сном во время сессии, студенты хуже сдают экзамены.

Суть эксперимента состояла в том, что учащимся выдавался браслет «вызов восьми часов». Работа браслета заключается в контроле сна его носителя и он показывал, что сон студента составлял более восьми часов во время всего эксперимента. Ребята, которые носили вышеуказанные браслеты, заработали на 10 баллов выше по 200-бальной шкале, чем группа студентов, которая приглашения о браслете не принимала. В составе группы было 22 человека учащихся, 17 человек из которых хорошо сдали экзамен.

В более точных подсчётах эксперимента выяснилось, что учащиеся с браслетами спали на 98 минут больше обычного. И оценки получили стратегически более высокие, даже если не учитывать 10 баллов.

Элиз Кинг (руководитель эксперимента) таким образом развеивает старый стереотип, который давно сложился среди студентов: хочешь что-то выучить - пожертвуй сном. Руководитель эксперимента убеждён в том, что здоровый сон способствует лучшей работе мозга, соответственно и запоминанию нового материала.

Новая методика стимулирования учащихся будет представлена в Journal of Interior Design, а результаты эксперимента — в издании Teaching of Psychology.