Визуально распознать рак кожи невозможно – учёные

Статьи-советчики в Интернете оказались вредителями.

Учёные Бирмингемского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, возможно ли «на глаз» определить наличие рака кожи у человека. В работе также изучались наиболее передовые технологии, вроде специальных приложений на смартфоны, и устаревшие варианты – интернет-статьи «для чайников», которые годами переписываются неспециалистами без обновившейся информации и содержат рекомендации по тому, как отличить рак кожи от обычной родинки.

Выводы специалистов были неутешительными: к сожалению, неопытный человек не сможет распознать рак кожи в домашних условиях. Поэтому при обнаружении подозрительных новообразований или любых других изменений на коже учёные советуют незамедлительно обратиться к врачу и пройти дерматоскопию. Но эксперты разочаровывают и другими результатами, согласно которым мировая дерматологическая практика давно не претерпевала масштабных нововведений касательно обследования подобных пациентов. Поэтому даже доктор может оплошать и не распознать рак визуально. Сомневающихся пациентов просят настоять на дополнительных, более глубоких исследованиях их жалоб в лаборатории или при помощи УЗИ или других технологий. Иначе узнать угрозу будет невозможно, отмечают эксперты.