Рыбий жир защитит беременных женщин от выкидышей

В качестве профилактического средства для будущих мам специалисты рекомендуют использовать большое количество рыбьего жира. Он, как показали результаты исследования, способен заметно снизить вероятность выкидыша./p>

Американские ученые считают, что диета и отдельные продукты питания оказывают сильное влияние не только на вес человека, но и на здоровье его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов тела./p>

В качестве примера можно привести последние исследования, которые доказали, что употребление в больших количествах оливкового масла и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта. Чрезмерное увлечение солью, наоборот, опасно для здоровья сердца и сосудов./p>

орепродукты и рыбий жир понижают давление, уменьшают уровень холестерина и смягчают стенки сосудов. Дело в том, что ученые давно высказывали предположения, что примерно треть выкидышей и ранних родов происходит из-забактерий, однако механизм их действия на организм будущих матерей оставался загадкой для них./p>

Ученые попытались раскрыть эту тайну, заражая беременных мышей Fusobacterium nucleatum и наблюдая за изменениями в работе их организма. Оказалось, что с этой задачей очень хорошо справляются омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в большом количестве в рыбьем жире./p>

Как показали последующие опыты на беременных мышах, прием этой пищевой добавки в разы снизил вероятность развития воспаления внутри матки и связанных с ним выкидышей, мертворождений и прочих негативных последствий. Так как рыбий жир давно был признан безопасным для здоровья человека, специалисты советуют начать принимать его беременным женщинам прямо сейчас для того, чтобы защитить и себя, и своих будущих детей от крайне опасных последствий различных инфекций.