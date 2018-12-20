Ученые: ежедневное употребление диетической колы увеличивает риск умереть молодым

Как показывают новые данные, искусственно подслащенные напитки повышают риск инсульта на четверть и болезни сердца на треть.

И по сравнению с людьми, которые никогда не прикасаются к ним, риск ранней смерти на 16 процентов выше для тех, кто употребляет диетические напитки. Ученые предупредили, что их выводы должны служить предупреждением для тех, кто на диетах.

Американские ученые предупреждает и это касается особенно тех, кто имеет избыточный вес, что подобные напитки небезопасны. Их частое потребление связано с более высоким риском инсульта и сердечных заболеваний. Те, кто пьет два или более диетических напитка в день и страдают ожирением, имеют более чем двойной риск инсульта.

Специалисты подчеркивают, что хотя их выводы указывают на связь, они не смогли доказать, что диетические напитки вызывают инсульт и проблемы с сердцем.

Исследование включало данные от 81 714 женщин в постклимактерическом периоде, наблюдение велось за ними в течение 12 лет.

Специалисты говорят, что исследование не рассматривало отдельные искусственные подсластители. Это объясняется тем, что исследователи не знали, какие типы искусственно подслащенных напитков они потребляли.

Доктор Рэйчел Джонсон, заслуженный профессор питания Университета Вермонта, сказала, что, к сожалению, текущие исследования просто не дают достаточно доказательств, чтобы различать влияние различных низкокалорийных подсластителей на здоровье сердца и мозга.

Новое исследование доказывает, что ограничение употребления диетических напитков является наиболее разумным для вашего здоровья.

В прошлом году ученые из Израиля и Сингапура предупредили, что шесть искусственных подсластителей в напитках токсичны. Они могут стать причиной целого ряда заболеваний от ожирения до кишечной болезни, даже болезни Альцгеймера.</p

Другое исследование предупредило, что напитки могут увеличить риск диабета. Ученые напоминают, что к их выводам стоит прислушиваться, тем, кто старается вести здоровый образ жизни. И напоминают всем нам: вода – самый полезный напиток, не содержащий калорий.