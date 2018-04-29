Ученые не могут объяснить свечение белок-летяг в темноте

Белки-летяги – это небольшие животные весом всего 250 граммов обитают в Северной Америке. Если под ультрафиолетом посмотреть на животики этих летучих грызунов, они светятся флуоресцентным розовым цветом. Ученые, заметив это явление, не могут объяснить происходящее.

Все три вида белок-летяг относятся к роду Glaucomys. Они ведут активный образ жизни ночью или в сумерках.

Ученые проверили животики белок, которые активны днем. Но они не могут похвастать светящимся при ультрафиолете животиком.

Как одна из гипотез, ярко-розовый цвет помогает грызунам каким-то образом общаться, такое яркое и своеобразное средство коммуникации.

Оказывается, природа наградила не только белок летяг таким свойством. Есть и другие существа, которые способны светиться и переливаться разными цветами.

Светляки могут излучать желтый, зеленый или красный цвет. И, что интересно, одни из них могут светиться непрерывно, другие мигают, третьи мерцают. Это для них что-то вроде средств коммуникации: призыв, согласие или отказ.

Медузы Южного моря своим свечением привлекают свою добычу. Бразильская акула излучает яркий зеленый люминесцентный свет. Для нее это способ маскировки, он делает ее менее заметной.

Улитка-фонарик, когда чувствует опасность, включает сине-зеленый свет. Другие улитки тоже способны издавать тусклые вспышки, но улитка- фонарик светит по сравнению с ними значительно ярче.

В Новой Зеландии встречаются светящиеся грибные комары. И даже крошечных размеров головоногое ракообразное существо с красивым название морской сапфир мерцает светом. Но это свойственно только самцу, видимо, для привлечения противоположного пола.