Подростковое материнство опасно для следующих поколений

Ученые из Стэнфордского университета в США провели исследование, в результате которого доказали, что материнство в подростковои возрасте отрицательно сказывается на многих поколениях.

По словам ученых, дети матерей-подростков показывают менее высокие оценки во время учебы по сравнению с детьми, которые родились у матерей старшего возраста.

Как объясняют исследователи, причиной является несколько показателей. В их число входит уровень образования матери, социальная поддержка и денежные ресурсы. И что удивительно, это оказывает влияние на несколько поколений.

Исследование было масштабным. Специалисты изучили данные о 11 326 детях, родившихся у матерей подросткового возраста. Для сбора данных использовался опросник. Результаты были скорректированы с учетом различий по году и месту рождения, уровню дохода и состоянию здоровья ребенка при рождении.

Как показали результаты исследования, дети от матерей подростков на 39% чаще отстают в физическом плане, в социальной компетентности, в языковом и когнитивном развитии.

Механизмы, объясняющие этот эффект, непонятны. Пока ученые не могут дать никаких объяснений. Но предупреждают, что результат рождения в раннем возрасте имеет серьезные последствия.