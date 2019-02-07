Продолжительность сна младенца связана с уровнем образования матери и пренатальной депрессией

Новое исследование, анализирующее данные канадских родителей, показало, что дети спят меньше в трехмесячном возрасте, если их матери не имеют университетского образования, испытывали депрессию во время беременности или у них было экстренное кесарево сечение.

Исследование, в котором рассматривались ассоциации между уровнем образования матери, пренатальной депрессией, методом родов и продолжительностью сна ее ребенка было проведено сотрудниками кафедры педиатрии Университета Альберты.

Было установлено, что младенцы, родившиеся у матерей без университетского образования, спали в среднем 13,94 часа в день - на 23 минуты меньше, чем младенцы, родившиеся у матерей с университетским дипломом, и только в среднем 14-17 часов сна в день в трехмесячном возрасте.

Исследователи проанализировали данные 619 младенцев. Была собрана иформация о здоровье, образе жизни, генетическом и экологическом воздействии от почти 3500 детей и их семей от беременности до подросткового возраста.

Сон влияет на рост, обучение и эмоциональное развитие ребенка и является одной из наиболее распространенных проблем молодых родителей.

В то время как предыдущие исследования связывали социально-экономический статус матери, в том числе уровень образования, с более короткой продолжительностью сна ребенка, были не совсем понятны факторы, влияющие на игру. Новое исследование показало, что 30% влияния материнского образования на продолжительность сна ребенка фактически опосредуется пренатальной депрессией матери, а также типом родов.

В частности, исследователи обнаружили, что матери, не имеющие университетского образования, подвергаются значительно более высокому риску появления симптомов депрессии как в пренатальный, так и в послеродовой период или только в пренатальный период по сравнению с женщинами с университетским образованием.

Существует несколько возможных объяснений связи между материнской депрессией и детским сном. Матери в бедственном положении, как правило, имеют проблемы со сном во время беременности, которые могут быть переданы плоду через циркадные часы матери и уровни мелатонина.

Материнская депрессия и экстренное кесарево сечение также приводят к повышенному уровню свободного кортизола, что, в свою очередь, может вызвать чрезмерную реакцию на стресс у детей, что отрицательно влияет на их сон.

Кроме того, исследователи обнаружили, что метод родоразрешения независимо предсказывал продолжительность сна младенца, при этом младенцы, доставленные экстренным кесаревым сечением, спали примерно на один час меньше в день, чем младенцы, родившиеся при вагинальных родах.

Это был интересный вывод, до этого не изучалась связь между более коротким сном ребенка и плановыми кесаревыми сечениями или вагинальными родами.

Исследование предполагает, что пренатальная депрессия и режим рождения являются потенциальными целями для медицинских работников для улучшения продолжительности сна младенцев.

По данным группы, предыдущие исследования показали, что сон оказывает большое влияние на эмоциональное и поведенческое развитие ребенка. Это может также повлиять на состояние здоровья в будущем.