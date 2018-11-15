Ученые обнаружили самое древнее свидетельство существования рака

Ученые из Музея естествознания, находящегося в Берлине, обнаружили раковую опухоль у, так называемой, ископаемой черепахи, возраст которой более 240 миллионов лет, обитающей в триасовом периоде, мезозойской эре.

По результатам исследований выяснилось, что на бедренной кости у древней черепахи образовалась злокачественная опухоль, схожая по характеристике с существующей сегодня такой же опухолью, возникающей на костях у человека. Подобная опухоль характерна ранним образованием метастаз и относительно скорым развитием.

Ранее в статье 2016 года говорилось об обнаруженной палеонтологами стопе человека, на которой была злокачественная опухоль, возраст которой составлял 1,7 миллионов лет. На тот момент находка являлась самым древним свидетельством рака, что доказывает теорию о том, что рак не является новой болезнью, спровоцированной современным образом жизни и последствиями экологических катастроф.