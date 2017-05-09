Ученые открыли не изученный раннее тип магнита

Физики из США обнаружили не изученные ранее магнитные свойства у одного из соединений химических элементов сурьмы и урана – об этом сообщили в статье журнала Nature Communications.

Ученый Линь Мяо из Нью-Йоркского университета, говорит о том, что долгое время это вещество не поддавалось изучению и пониманию ученых, не было достоверно известно как внутри соединения взаимодействуют электрические реакции и магнетические, ясно стало только после открытия нового вида магнита.

Мяо и другие ученые совершенно случайно открыли новый магнитный элемент, с помощью которого можно будет решить проблему поиска альтернативы для хранения информации, путем проведения экспериментов над ураном, висмутом и сурьмой.

Физики, до недавних пор, считали, что подобные взаимодействия имеют место быть только при условиях, близких к абсолютному нулю или же при их принципиальном отсутствии в природе. Однако в ходе более подробного изучения, выяснилось, что это не так и при соблюдении определенных условий, появляются новые очаги магнетизма.