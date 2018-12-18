Специалистами открыт неожиданный способ лечения заикания

Заикание – довольно сложное заболевание, к которому следует отнестись со всей серьезностью. Лечит его не только логопед, но и психотерапевт.

Ученые из Великобритании предложили новый способ заикания. Аналогов ему нет, он представляет собой неожиданное решение. Клинические испытания прошли успешно, и он уже используется в практике специалистов.

Заикающимся людям проводят небольшую стимуляцию мозга током. Такой способ помогает добиться успеха без сложных вербальных тренировок с логопедом.

Как говорит статистика, заикание очень распространено среди детей. С возрастом оно обычно проходит, но далеко не у всех. Один из сотни остается с таким заболеванием, став взрослым. Кстати, ученые обратили внимание, что заиканием, как и дальтонизмом, больше страдают мужчины, чем женщины.

Известные до сего времени методы лечения заикания заключались в длительных занятиях с логопедом. Такое лечение обычно длится годами, поэтому специалисты задумались о более быстром способе лечения. Они использовали технику, которую называют микрополяризацией.

К вискам подсоединяются электроды, через них пропускают слабый, практически неощутимый для человека ток.

С его помощью происходит стимуляция нейронов на определенных участках мозга. Таким путем создаются новые нейронные связи, отвечающие за свободную речь. Такой способ лечения уже доказал высокую эффективность.