Итальянские ученые считают слухи и сплетни полезными для организма

Треть наших дневных разговоров состоят из сплетен. Так утверждают социологи. В анонимных опросах люди подтверждают, что им нравится обсуждать других за глаза. Женщины обсуждают проблемы из повседневной жизни и внешность окружающих, мужчины больше говорят о карьере и зарплате.

Как выяснилось, сплетни не всегда вредны. Как говорят несколько исследований, склонность сплетничать оказала влияние на естественный отбор среди наших предков. И сегодня пересуды позволяют налаживать отношения.

Как показали результаты исследования, процесс перемывания костей повышает в организме уровень гормона доверия — окситоцина. Был проведен простой эксперимент, в ходе которого двух подруг спровоцировали обсудить предполагаемую беременность их приятельницы. После обсуждения у них были взяты пробы слюны.

Результат анализа слюны показал мощный выброс гормона доверия - окситоцина. Гормональный фон подтвердил значительные изменения при обсуждении чужих секретов и тайн. Ничего не изменилось со времен наших предков. Удовольствие посудачить о ком-то помогало еще нашим предкам устанавливать свои правила жизни.

И сегодня не многое изменилось. Слухи и сегодня продолжают играть такую же роль. И так считают многие ученые. Авторы работы считают, что распространение слухов - это своеобразный инструмент борьбы во внутриполовом отборе среди людей.

На желание посплетничать не влияет возраст и пол. Оно присуще даже маленьким детям. По наблюдениям американских ученых за школьниками, 96% из них хотя бы раз, но распространяли ложную информацию о своих сверстниках. Что интересно, при желании посплетничать мальчики вели себя значительно активнее, чем девочки.

По мнению авторов работы, подобная биохимическая реакция организма - свидетельство того, что сплетни играли важную роль в эволюции человека.

Взрослые женщины часто рассматривают сплетни как средство борьбы за сексуального партнера. У них существует две основные тактики: сделать себя неотразимой и желанной в глазах или помочь конкурентке выглядеть менее привлекательной.

Для большинства женщин более приемлем второй вариант. Уничтожить репутацию соперницы с помощью сплетен – это то, что доставит удовольствие многим.