Ученые из Мурманска планируют очищать воду водорослями из Арктики

Вопрос с очисткой воды остро стоит во всем мире. Свою лепту в решение этого вопроса внесли и ученые из Мурманска. Они занялись разработкой методов очистки воды с помощью водорослей из арктических морей.

Дело в том, что работу с водорослями ученые ведут давно. Им хорошо известно, что водоросли являются индикаторами загрязнения окружающей среды. Еще одним направлением их работы планируется изготовление медицинских препаратов из различных морских растений.

Ученые сообщили, что одноклеточные водоросли обладают способностью быстро размножаться и могут производить биологически активные и питательные вещества, обладающие способностями антиоксидантов.

Сегодня за рубежом закупается 90% таких веществ для иммунологии, создания вакцин и клинических исследований.

Кроме этого, ученые рассказали о том, что водоросли можно использовать и в качестве одного из важных компонентов для производства топлива.

Ранее ученые сообщали, что по вине красных водорослей усиленно тают ледники Арктики.