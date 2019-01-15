Ученых удивил поднявшийся из океана остров

Этот остров образован всего лишь четыре года назад. Участок земли возник в архипелаге Тонга в Тихом океана. Новый остров образовался как результат извержения подводного вулкана. Ему дали название Хунга-Тонга.

Это новообразование привлекло к себе пристальное внимание специалистов. Возникновение новых островов – явление редкое. За последние 150 лет – это всего лишь третий случай образования новой земли в итоге вулканической деятельности.

Особую ценность он представляет для биологов, геологов и вулканологов. Он дает бесценную информацию об эволюции Земли и других космических телах.

На остров для работы отправилась группа ученых. До сих пор остров изучался дистанционно. Проводилась аэрофотосъемка. Большая часть острова состоит из черной гальки. Это вулканическая порода, отшлифованная волнами. Ученые только начали работу, но остров уже успел преподнести исследователям массу неожиданностей.

Специалисты сразу же обратили внимание на интересные геологические и биологические процессы. Местные источники воды доставляют из глубины острова глину. Глина не относится к вулканическому пеплу. Откуда она взялась, ученые объяснить не могут.

Но больше всего ученых удивило, что остров уже освоила жизнь. На пляжах, покрытых галькой, и глинистых отложениях появились цветы, которые, скорее всего, сюда занесло ветром. Прибрежные утесы уже освоили сотни морских птиц из вида темная крачка. Хозяйничают здесь и хищные птицы, такие как совы.

Остров красивый, но, как считают ученые, у него печальная судьба. Скорее всего, он долго не просуществует. Его размывают дожди и морские течения. Трудно предсказать длительность его существования. Но это повышает его ценность для науки в качестве объекта наблюдения и для изучения. Сюда планируется приезд еще нескольких научных экспедиций.