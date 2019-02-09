Геологи нашли уникальный по геологическому составу остров

Американскими геологами найден уникальный остров Анжуан. Его особенность в геологическом строении. Он на 100% состоит из вулканического базальта.

Ученых удивил обнаруженный на острове белый кварцит. Его там немного, но его нахождение на острове невозможно и необъяснимо. По крайней мере, пока.

Примерно 4 миллиона лет назад вулканические извержения на морском дне постепенно накапливались, пока не поднялись над волнами. Сейчас это остров Анжуан, покрытый густой растительностью. Анжуан - это 100% темный вулканический базальт. Но одна часть его - чистый белый кварцит.

По мнению ученых, тектонические плиты на дне океана являются вулканическими и состоят из базальтовой лавы. Такие острова, как Анжуан и Гавайи образовались из большого количества магмы, пробившейся через уже сформированное дно океана. Континенты расположены отдельно от дна океана. Их состав представляет собой гораздо более старые и сложные смеси магматических, осадочных и метаморфических пород.

Проходит какое-то время, и континенты могут начать свое перемещение и менять свою форму в соответствии с теорией тектонических плит.

Анжуан - единственный остров в мире, образованный вулканизмом, который также содержит нетронутую часть континента. Это противоречит тектонике плит.

По какой причине образовалась такая аномалия, ученые понять не могут. Чтобы ответить на многие вопросы, связанные с происхождением острова, необходимы дополнительные исследования геологических особенностей острова, которые уже запланированы учеными.