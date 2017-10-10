Ученые удлинили историю Мадагаскара на 6 000 лет

Согласно недавним открытию ученых, люди начали заселять остров Мадагаскар на шесть тысяч лет раньше, чем считалось до этого.

Исследователи-археологи обнаружили на острове останки огромной древней птицы эпиорниса, рост которой достигал 3 и более метров, а вес - около 500 кг. На костях птицы были зарубки и вмятины, которые можно было сделать только каким-либо острым предметом, например, камнем, предназначенным для охоты. Таким образом, ученые пришли к выводу, что люди на острове проживали еще во времена плейстоцена, когда обитал этот вид птицы.

Ранее считалось, что заселение Мадагаскара происходило со стороны Юго-Восточной Азии и со стороны Африки около полутора тысяч лет назад, а примерно тысячу лет назад заселили уже весь остров. Новые же исследования сдвинули данные сроки еще на шесть тысяч лет.

В настоящее время российские и немецкие ученые работают над проектом воссоздания флоры и фауны древней Арктики. В прошлом году во время экспедиции был найден скелет древней саламандры, представителей динозавров, черепах и два новых вида млекопитающих, которые жили более 100 млн лет назад. Также ученые пытаются с помощью привезенных пород восстановить и флору Арктики. В дальнейшем планируется воссоздать полную картину экосистемы данного района со времен мелового периода.