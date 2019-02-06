Рыбы впервые прошли зеркальный тест

Немногие создания, не считая людей, проходят зеркальный тест. Первый тест был проведён в 1970 году, суть его состоит в том, чтобы выявить признаки самосознания у проходящего его существа.

Тест успешно прошли: дельфины, обезьяны, слоны и также некоторые виды птиц. В своём новом исследовании, учёные опробовали на рыбах семейства (губановые) . В процессе исследования, каждую рыбку наметили разноцветной меткой, которую можно было обнаружить лишь взглянув в собственное отражение размещённого перед «губановыми» зеркалом.

Учёные пришли к выводу, что узнав себя в отражении, рыбки пытались всячески свести с себя метку, также это проявлялось в агрессивном поведении подопытных. В завершении процесса исследований учёные пришли к выводу, что рыбки семейства (губановых) обладают некоторыми умственными способностями.



