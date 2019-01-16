Ученые сообщили о полном вымирании насекомых через 100 лет

На основе данных о снижении числа насекомых в ряде регионов, ученые сделали выводы о полном истреблении насекомых в течение последующих 100 лет.

Насекомые планеты земля умирают в 8 раз быстрее млекопитающих, птиц и рептилий. Из данных известно, что более сорока процентов всех видов насекомых сокращаются перманентно, а еще треть и вовсе находится на грани полного вымирания. Сокращение популяций ежегодно достигает 2,5 процентов, а через четверть века эти показатели значительно увеличатся.

Как утверждают ученые, причина таких неутешительных прогнозов – ускоренное развитие сельскохозяйственной отрасли, из-за которого насекомые лишаются своих привычных мест обитания, в заключение ученые заявили, что если не исправить ситуацию, то через сто лет насекомые будут полностью истреблены. Также ученые добавили, что еще одним фактором негативного воздействия является загрязнение окружающей среды и изменение климата.

Насекомые являются частью пищевой цепи, поэтому угроза их исчезновения может повлиять на исчезновение многих млекопитающих, рептилий и др. Также отмечается, что это может приблизить последующее вымирание и более крупных животных.