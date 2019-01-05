Ученые продемонстрировали действие никотина в клетке

В проведенном исследовании ученым удалось продемонстрировать действие никотина внутри клетки, посредством белкового сенсора и объяснить появление зависимости.

С каждым вдохом дыма от табака, молекулы никотина беспрепятственно попадают в мозг. Вступая в связь с определенными рецепторами на нервных клетках, человек испытывает ощутимую эйфорию, однако что происходит после, когда никотин добирается до ядра нейрона, до сегодняшнего дня не было известно, но недавно была представлена работа профессора Генри Лестера.

Для наглядного рассмотрения клеток и понимания где конкретно происходит скопление белка, биологи создали двухбелковую систему, которая позволяет определить, где именно накапливается никотин. По результатам исследования стало ясно, что накопление в определенных местах никотина ведет к последующей наибольшей чувствительности нейрона к никотину, в связи с чем дальнейшее курение кажется потребностью и доставляет небольшое удовлетворение.