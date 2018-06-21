Вейп и IQOS так же вредны для лёгких, как и сигареты

Учёные сравнили все три способа употребления никотина и не нашли никаких различий — они одинаково вредны.

Австралийские токсикологи провели исследование дыма от электронных систем нагревания табака, пара испарителей и обычных сигарет. Они обрабатывали им различные клетки лёгких и сравнивали их жизнеспособность через 72 часа. У всех трёх образцов показатели снизились в два раза, по сравнению с контрольным.

Это исследование впервые опровергло заявление производителей IQOS о малой вредности последнего, по сравнению с обычными сигаретами — якобы табак в этих устройствах только нагревается, а не горит. Конечно, мы ещё не знаем о вреде электронных нагревателей и вейпов в долгосрочной перспективе: для этого нужны долговременные исследования, а эти приборы появились на рынке совсем недавно. Однако уже первые серьёзные исследования показывают, что вред от всех способов употребления никотина практически одинаков.