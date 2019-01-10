Ученые обнаружили, что шимпанзе для общения используют человеческие жесты

Эксперты выяснили, что шимпанзе владеют техникой общения при помощи жестов.

Опытные специалисты проанализировали более 2000 шимпанзе, чтобы подробно изучить язык, на котором предпочитают общаться приматы. Как оказалось, шимпанзе не только передают информацию звуками, но и сопровождают их жестами, которые очень похожи на человеческие. Эксперты отмечают, что обезьяны не имеют способности говорить как люди, но их жесты доказывают, что приматы всё понимают и имеют привычку запоминать, а потом воспроизводить человеческие жесты и даже мимику.

Одновременно с жестами рук и ног шимпанзе общаются при помощи шумов, а также осанки и выражением лица. Результаты уникального исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.