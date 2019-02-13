Учеными открыта новая поведенческая модель шимпанзе

Исследование описывает уникальные модели поведения біли-Uéré шимпанзе в ДР Конго.

Разные культуры, разные привычки и разные модели поведения - это относится не только к людям, но и к шимпанзе, одному из наших ближайших родственников. Команда исследователей описывает новую сферу поведенческих черт Восточной шимпанзе (Pan троглодитов schweinfurthii) из региона на севере Конго, основанные на результатах 12-летнего исследования.

Шимпанзе имеют более развитую и разнообразную материальную культуру, чем любой другой нечеловеческий примат. Их поведение варьируется в тропической Африке таким образом, что не всегда соответствует экологии. Например, только западноафриканские шимпанзе используют каменные и деревянные молотки для взлома орехов. Понимание масштабов этого поведенческого разнообразия имеет решающее значение, чтобы помочь исследователям понять, вероятно, зарождающиеся традиции наших собственных ранних гоминин предков.

Ранее было задокументировано несколько крупномасштабных поведенческих моделей у шимпанзе, включая использование дубинок для добычи меда из открытых ульев в Центральной Африке и длинных инструментов для сбора водорослей на нескольких участках в Западной Африке.

Группа исследователей из MPI-EVA и Варшавского университета представила подробное описание новых поведенческих нюансов шимпанзе в северной части Конго.

За 12-летний период исследователями изучено 20 участков и собраны данные о навозе, остатках корма и местах сна. Кроме этого, описан новый набор инструментов шимпанзе: длинные зонды, использующиеся для сбора урожая, короткие зонды, используемые для извлечения понериновых муравьев и древесных гнезд жадных пчел, тонкие палочки для погружения и крепкие палки-копалки, используется для доступа к подземным meliponine гнездам.

Кроме того, исследователи документируют расширенную перкуссионную технологию, связанную с обработкой пищевых продуктов. В дополнение к растиранию фруктов с твердой оболочкой, учеными задокументированы предварительные доказательства того, что африканские гигантские улитки и черепахи стали новыми пищевыми ресурсами для шимпанзе.

Несмотря на общее сходство поведения, исследователи столкнулись с некоторой географической вариабельностью поведения шимпанзе, включая различные инструменты для добычи пищи.

По словам исследователей, им удалось найти новую область поведения шимпанзе. Это значительно расширило информацию о мире природы.

По мнению ученых, им нужны такие естественные лаборатории, чтобы понять, как материальная культура распространяется среди здоровых, процветающих популяций гоминидов. Без этого, возможно, будет трудно представить себе инновации, сделанные нашими предками в лесах Африки миллионы лет назад.