Мумия монаха из Эквадора вызвала интерес ученых

Ученые Университета Сан-Франциско, занимаясь изучением мумии, пришли к выводу, что она оказалась недостающим звеном в изучении глобального распространения артрита. Как считают специалисты, возраст мумифицированного тела 16 век. Мумия очень хорошо сохранилась, ее кости содержат следы ревматоидного состояния.

По мнению ученых, это тело монаха, хранителя монастыря с 1560 по 1565 год. Монах умер в возрасте 85 -90 лет. Ученые, занимающиеся изучением мумий и останков людей, говорят, что мертвым всегда есть о чем рассказать живым.

В августе 1949 года в этих местах произошло крупное землетрясение. В результате монастырь Асунсьон де Гуано значительно пострадал. Стены рухнули и открыли место захоронения монаха. Мумия монаха была случайно обнаружена местными жителями. Рядом с ней лежала мумия крысы. Мумия хранилась в монастыре и только спустя 70 лет вызвала к себе интерес ученых.

Ревматоидный артрит давно известен. Его обнаружили в Америке еще до прибытия Христофора Колумба. По мнению ученых, изучение мумии даст возможность понять, как американская болезнь распространилась по всему миру.