Египетская мумия шокировала ученых секретами древней медицины

Египетские находки не перестают поражать представителей научного мира. В этот раз они сражены достижениями древних технологий. Американские ученые после исследования с помощью рентгена изучили 6 мумий, включая таинственную мумию Юзермонту.

Они были шокированы тем, что в коленном суставе одной из мумий был вставлен металлический стержень длиной 23 см.

Это говорит о том, что в древнем Египте 2 600 лет назад была проведена хирургическая операция невероятной сложности для тех времен. Операция была проведена на высоком уровне, с учетом сложнейших биомеханических принципов. Технология древних египтян не уступает даже самым современным технологиям.

После изучения процедуры бальзамирования мумии, которую называют Юзермонту, специалисты пришли к выводу: он был богатым и уважаемым мужчиной. Его жизнь проходила во времена Нового царства (между 16-11 веком до н. е.). Длина мумифицированного тела 1,5 м, остались следы рыжих волос.

Ученые заинтересовались происхождением штифта и взяли образцы кости и металла. Для этого пришлось просверлить в кости небольшое открытие.

Специалисты обнаружили следы древней резины органического происхождения. Она напоминает современный клей для костей. Присутствуют и древние жиры и волокна тканей, которые с помощью этой резины прочно фиксируют стержень.

Учеными были проведены дополнительные исследования, которые подтвердили, что 2600 лет тому назад была сделана очень сложная операция. И что поразительно, штифт спроектирован по тем же принципам, которые используют в современном мире для фиксации костей.

Полное исследование определило, что Юзермонту установили штифт в период между смертью и похоронами. Слишком сильно верили древние египтяне в физическое воскрешение после смерти. Ногу необходимо было восстановить, в загробном мире тело было средством передвижения души.

Существуют и другие примеры заботы о теле перед смертью. В Египетском музее хранится мумия, у которой установлен протез пальца. Протезу 3000 лет.

Такие находки подтверждают, насколько развитым было древнее общество. Люди, жившие в те далекие времена, способны были создавать потрясающие вещи.