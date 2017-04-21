«Смертельное проклятие инков» оказалось токсичной краской

Ученые нашли причину смертей, случавшихся после нахождения мумифицированных останков древних людей. После тщательного исследования мумий двух девочек, найденных еще в 1976 году в пещере у подножия одной из гор в Чили, ученые выяснили, что их одежда была полностью пропитана смертельным токсином.

Это вещество называется киноварь, основным элементом которого является ртуть. Смесь этих минералов достаточно опасна - может привести к разрушению мышц, нарушению работы нервной системы, и даже к смерти человека. Ученые считают, что такое покрытие представители древней цивилизации использовании для защиты гробниц от грабителей и мародеров.

Проведенный анализ мумий найденных девочек, которым было девять и восемнадцать лет, показал, что последний год своей жизни они провели в состоянии сильнейшего наркотического опьянения. Всё это может говорить, что много веков назад они были принесены в жертву в процессе одного из ритуалов инков.

В 2003 году в пустыне Атакама, в Чили, была найдена 15-сантиметровая мумия с человеческим скелетом. По первым версиям, ее считали останками инопланетянина. И лишь спустя 15 лет, после завершения исследований, ученые заявили о том, что это был человеческий плод, с редкой формой карликовости, в результате мутации семи генов. Сейчас ученые планируют вернуть ее в Чили и похоронить.