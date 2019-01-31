Специалисты установили последовательность заселения Денисовой пещеры

Ученые из Оксфордского университета занимались изучением уникального археологического района у подножья Алтайских гор. Речь идет о Денисовой пещере. Как считают ученые, это единственное место на Земле, где в разное время обитали две архаичные человеческие группы.

В 2010 году пещера привлекла к себе внимание научного мира. Здесь археологами были обнаружены останки человека неизвестной палеоантропологам группе. Ученые назвали этих людей денисовцами. Специалистами был произведен сравнительный генетический анализ денисовцев и алтайских неандертальцев. Провести такое исследование дала возможность того, что была найдены фрагменты костей древних людей.

В ходе работы ученые выяснили, что было скрещивание между двумя архаичными гомининными группами. Но, несмотря на наличие архаичной ДНК и артефактов, у специалистов все еще не хватало необходимой информации для окончательных выводов.

Радиоуглеродное определение возраста костей, зубов и обугленных фрагментов, найденных в Денисовой пещере, добавили много интересной информации.

Скрещивание между двумя видами происходило около 100 тысяч лет назад. Как показали результаты исследования, денисовцы в ней обитали примерно 200 тысяч лет назад, неандертальцы появились в интервале от 200 тысяч до 100 тысяч лет назад,