Поиски учеными воды в жидком состоянии на Марсе увенчались успехом

Предыдущее исследование показало, что под южной полярной ледяной шапкой Марса есть вода. Цель нового исследования - определить подземный источник тепла, дающий возможность воде находится в жидком виде.

Новое исследование не поднимает вопрос относительно того, есть ли на Марсе вода в жидком виде. Вместо этого авторы предполагают, что недавняя магматическая активность должна была произойти под поверхностью Марса. Это создаст достаточно тепла, чтобы вода в жидком виде находилась под километровой ледяной шапкой. С другой стороны, авторы исследования утверждают, что если не было недавней магматической активности под поверхностью Марса, то под ледяной шапкой вряд ли есть жидкая вода.

Если недавно на Марсе произошла подземная магматическая активность, это может сказать о том, что Марс является активной планетой, с геологической точки зрения. Этот факт может дать ученым лучшее понимание того, как планеты развиваются с течением времени.

Новое исследование призвано способствовать дальнейшему обсуждению возможности наличия воды в жидком состоянии на Марсе. Наличие жидкой воды на Красной планете имеет последствия для потенциального нахождения жизни за пределами Земли, а также может служить ресурсом для будущего исследования человеком нашей соседней планеты.

По мнению ученых, если есть какая-либо жизнь, она, вероятно, должна быть защищена в недрах от радиации. Если магматические процессы сегодня все еще активны, возможно, они были более распространены в недавнем прошлом и могли бы обеспечить более широкое базальное плавление. Это могло бы обеспечить более благоприятную среду для воды в жидком состоянии и, возможно, жизни.

У Марса есть два гигантских ледяных щита на полюсах, оба толщиной в пару километров. На Земле жидкая вода обычно присутствует под толстыми ледяными щитами, а тепло планеты заставляет лед таять там, где он встречается с земной корой.

Ученые заявили, что обнаружили подобное явление на Марсе. Они утверждают, что радиолокационные наблюдения обнаружили следы жидкой воды у основания южной полярной ледяной шапки Марса. Однако в научном исследовании не рассматривалось, как жидкая вода могла попасть туда.

Марс намного холоднее Земли, поэтому было неясно, какая среда потребуется для таяния льда у основания ледяной шапки. Хотя предыдущие исследования показали, что жидкая вода может существовать у основания ледяных шапок Марса. Но никто еще не видел конкретное место, где обнаружена вода.

Авторы нового исследования сначала предположили, что обнаружение жидкой воды под ледяной шапкой не было ошибкой, а затем выяснили, какие параметры необходимы для существования воды. Они создали модель Марса, чтобы понять, сколько тепла выходит из недр планеты и достаточно ли соли у основания ледяной шапки, чтобы растопить лед. Соль значительно понижает температуру плавления льда, поэтому считалось, что соль могла привести к таянию у основания ледяной шапки.

Модель показала, что соль сама по себе не поднимет температуру достаточно высоко, чтобы растопить лед. Вместо этого авторы предлагают, чтобы из недр Марса поступало дополнительное тепло.

Одним из вероятных источников тепла может быть вулканическая активность в недрах планеты. Авторы исследования утверждают, что магма из глубин Марса поднялась к поверхности планеты около 300 000 лет назад. Она не разрушила поверхность, как извержение вулкана, а скопилась в магматической камере под поверхностью. Когда магматическая камера остыла, она выделила тепло, которое растопило лед у основания ледяного покрова. Камера магмы все еще снабжает теплом ледяной покров для генерации жидкостной воды сегодня.

Идея вулканической активности на Марсе не нова. На поверхности планеты много свидетельств вулканизма. Но большинство вулканических особенностей на Марсе относятся к миллионам лет назад. Ведущие ученые считают, что вулканическая активность ниже и выше поверхности планеты давно прекратилась.

Однако новое исследование предполагает, что подземная вулканическая активность могла наблюдаться в последнее время. И, если вулканическая активность происходила сотни тысяч лет назад, есть вероятность, что это может произойти и сегодня, по мнению авторов исследования.

Как считают ученые, чтобы ответить на вопрос о том, как вода может существовать под южной полярной ледяной шапкой, необходимо провести больше исследований.