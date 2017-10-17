Ученые доказали теорию о том, что магнитный щит Земли гремит как барабан

Ученые выяснили, что магнитное поле планеты Земля гремит подобно барабану от воздействующих на него солнечных импульсов. Такое открытие сделали британские ученые из университета Королевы Марии.

До настоящего момента наверняка не была доказана реальность существования барабанной дроби на магнитном поле планеты. Однако ученым удалось это сделать совсем недавно.

За последние 45 лет таких вибраций не наблюдалось, поэтому некоторые ученые поставили под вопрос вероятность существования подобного явления. Сложность получения таких данных заключается в необходимости одновременной работы не одного, а ряда зондов NASA. Только недавно ученым удалось зафиксировать случайный момент, когда пять зондов NASA THEMIS приняли нужные положения и расположились в ряд так, чтобы зафиксировать момент удара солнечного потока в магнитопаузу, что и помогло услышать звук барабанной дроби.

После такого исследования вопрос существования «барабанной дроби» на магнитном поле земли доказан и окончательно закрыт.