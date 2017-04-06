В США изобрели назальный спрей от депрессии

Компания Johnson & Johnson изобрела лекарство для пациентов с клинической депрессией, склонных к суициду. Парадоксальным фактом является форма лекарства – назальный спрей. В Америке уже ждут утверждение данного продукта и в ближайшее время планируют зарегистрировать разработку. Окончательное решение по утверждению будет принято 4 марта нынешнего года.

Рабочее вещество в препарате – кетамин, он имеет обезболивающие свойства. Ранее было доказано, что кетамин снижает склонность к суициду. Однако у необычного антидепрессанта обнаружены некоторые побочные эффекты, такие как: повышение артериального давления, расстройство психической десятельности и риск седативного эффекта. Клинической депресиией на сегодняшний день страдают более 300 миллионов человек, 40 процентам из которых, в большинстве случаев не помогают существующие антидепрессанты.