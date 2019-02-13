Недавно обнаруженные виды черепах находятся на грани исчезновения

Недавно открытые виды черепах подтолкнули ученых к мысли, что черепахи китайского трионикса из Восточной Азии все принадлежали к одному и тому же виду, китайский Pelodiscus. Вид широко распространенный на всем пути от российского Дальнего Востока через Корейский полуостров до Китая и Вьетнама.

Этот вид в разных местах обитания существенно различается по внешнему виду. На рубеже веков после серии таксономических дебатов ученые пересмотрели или обнаружили в общей сложности три вида, отличных от оригинала.

Недавно венгерско-вьетнамско-немецкая группа исследователей описала пятый вид этого рода. Новый вид, который отличается как генетически и морфологически от остальных четырех, имеет хорошо выраженные темные пятна на нижней части панциря. Маркировка также является причиной, почему эти черепахи идут под научным названием Pelodiscus variegatus, где "variegatus" переводится с латыни как "пятнистый".

Эта морфологическая особенность, среди прочего, привела к открытию того, что эти животные принадлежат к доселе неописуемому виду.

К сожалению, идентификация нескольких видов в пределах того, что раньше было одним, имеет свои потенциально злополучные последствия. В то время как китайская черепаха-софтшелл когда-то считалась широко распространенной и не подвергалась опасности, каждый вновь открытый вид "сокращает" численность популяции.

По словам ученых, до сих пор описанная пятнистая черепаха считалась частью Малой китайской черепахи Pelodiscus parviformis, которая была обнаружена китайскими исследователями в 1997 году. Pelodiscus parviformis уже считается на грани исчезновения. Теперь, когда его южные представители были отнесены к другому виду - пятнистой черепахе-раковине, общая численность популяции каждого вида еще меньше.

Из-за ограниченного ареала предполагается, что черепахи этого вида находятся на грани исчезновения.