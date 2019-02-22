На Галапагосских островах появились 155 гигантских черепах

Защитники природы выпустили 155 гигантских черепах на Галапагосские острова, чтобы помочь заменить аналогичный вид, который вымер 150 лет назад, объявила служба Национального парка Галапагос.

Черепахи, каждая в возрасте около 10-12 лет, были выращены в селекционном центре Фаусто Льерена и являются частью программы по заселению острова в центре тихоокеанского архипелага.

Известная гигантская черепаха Эспанола, недавно выпущенная на остров, является аналогичным видом Chelonoidis, которые сегодня вымерли.

Первоначально они обитали на острове Эспанола, также известном как Остров Худ, на дальнем юго-востоке галапагосской цепи.

Выпущенные на свободу черепахи носят под кожей микрочип с прикрепленным к нему постоянным номером, чтобы было легче отслеживать их, говорят специалисты.

Недавно выпущенные черепахи присоединяются к 394 другим, которые были освобождены на острове площадью 24,7 квадратных километра.

Программа, осуществляемая Службой национальных парков и галапагосской Охраной природы, рассчитана до 2026 года.

Гигантские черепахи являются инженерами экосистемы, потому что они помогают распространять растительность в своей естественной среде обитания.

Первая из черепах была выпущена на остров в 2015 году. Животные от 10 до 12 лет должны начать размножаться в ближайшие пять-семь лет.

Острова принадлежат Эквадору и включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они известны своей уникальной флорой и фауной, которая вдохновила естествоиспытателя Чарльза Дарвина написать его эпохальное исследование 1859 года об эволюции «Происхождение видов».

Считается, что гигантские черепахи прибыли на удаленную вулканическую цепь островов около трех - четырех миллионов лет назад, переносимые океанскими течениями. Не имея естественных хищников, они распространились по островам и разделились на различные виды.

Тем не менее, в 19 веке их численность резко уменьшилась по вине моряков. Они использовали их как свежее мясо в долгих океанских путешествиях.

На прошлой неделе защитники природы объявили, что обнаружили гигантскую черепаху из вида, который, как считается, вымер более века назад.