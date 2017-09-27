На Галапагосах нашли гигантскую черепаху, считавшуюся вымершей

Гигантскую черепаху, которая предполагалась вымершей более 100 лет, вновь обнаружили на одном из Галапагосских островов.



Гигантских черепах вида Chelonoidis phantasticus не видели в течение очень долгого времени более 100 лет (в последний раз черепаха данного вида была замечена в далеком 1906 году). Данный вид, как считается, обитает лишь на острове Фернандина, третьем по размеру острове Галапагос. Так как Chelonoidis phantasticus долго не удавалось обнаружить, предполагалось, что вид исчез (в 2017 году Международный союз охраны природы и природных ресурсов обозначал его как «находящийся на грани полного исчезновения (возможно, исчезший)») из-за частых вулканических извержений на острове. Ранее специалисты обнаруживали предполагаемые указания на живых особей Chelonoidis phantasticus, но все же было необходимо подтверждение. И оно наконец было получено: женскую особь данного вида обнаружила недавняя экспедиция.