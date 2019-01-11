На побережье США найдены 7 детенышей редкого вида китов

В США на побережье штатов Джорджия и Флорида были обнаружены 7 детенышей китов редких видов, что дает обнадеживающие прогнозы на их выживание, поскольку такие породы находятся на грани вымирания. Об этом рассказали в газете Daytona Beach News Journal.

Четыреста особей найденного вида китов обитает на сегодняшний день на планете, однако, по словам ученых, такое количество является катастрофически малым для выживания данного вида. Северный гладкий кит – так называется данный вид этого животного. Обитают они в большинстве случаев на севере Атлантического океана, и считается одним из самых редких в мире.

У берега океана в последний раз был замечен детеныш с мамой, по заметкам ученых, возраст мамы составлял около семнадцати лет. Она была отмечена в базе данных по имени Пико. Взрослая особь северного большого кита достигает в длину пятнадцати метров и весит от сорока до семидесяти тонн.