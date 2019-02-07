Американские ученые идентифицировали новый вид динозавра

Исследователи из Университета Огайо, изучив останки динозавра, пришли к выводу, что они дают новые ключи к тому, как развивались экосистемы на Африканском континенте в меловой период

Новый динозавр, третий из ныне описанных на юго-западе Танзании, является еще одним членом большого, длинношеего титанозавра зауроподов. Частичный скелет был извлечен из горных пород мелового возраста (100 миллионов лет назад), обнаруженных на поверхности скалы в западной ветви Великой Восточноафриканской рифтовой системы.

Новый динозавр по имени Mnyamawamtuka moyowamkia. Его название пришло из языка суахили. Это существо имеет сердце-образный хвост, благодаря уникальной форме хвоста он и был обнаружен.

Первоначальное открытие Мнямавамтуки состоялось в 2004 году, когда часть скелета была обнаружена высоко в стене скалы с видом на сезонно сухое русло реки Мтуки, а ежегодные раскопки продолжались до 2008 года.

Титанозавры были одной из самых успешных групп динозавров до печально известного массового вымирания. Но их ранняя эволюционная история остается неясной.

Информация, полученная при исследовании скелета, указывает на то, что он был отдаленно связан с другими известными африканскими титанозаврами, за исключением некоторых интересных сходств с другим динозавром, Малавизавром.

Титанозавров чаще всего находят в породах мелового возраста в Южной Америке. Но в ходе работы в Танзании, Египте и других частях Африканского континента были обнаружены останки животного, что показывает более сложную картину эволюции динозавров на планете.

По словам ученых, открытие динозавров, таких как Мнямавамтука и других, недавно обнаруженных, похоже на четырехмерное соединение точек. Каждое новое открытие добавляет немного больше деталей к картине того, какими были экосистемы континентальной Африки в меловой период, позволяя собрать более целостный взгляд на биотические изменения в прошлом.

Процесс раскопок растянулся на несколько лет. Специалисты, чтобы восстановить один из наиболее полных образцов этой части генеалогического древа динозавров зауропод, отправились в горы.

Это последнее открытие является еще одним прекрасным примером того, как исследователи Университета Огайо работают во всем мире в своем стремлении к научным исследованиям.

Мнямавамтука и другие танзанийские титанозавры - не единственные животные, обнаруженные исследовательской группой. В последние годы были обнаружены останки причудливых родственников ранних крокодилов, древнейших насекомых и обезьян.

Такие выводы, полученные в результате Восточноафриканского разлома, дают возможность заглянуть в древние экосистемы Африки и дают стимул для будущей работы в других районах континента.

По мнению ученых, этот новый динозавр дает важную информацию об африканской фауне во время эволюционных изменений. Открытие дает представление о палеогеографии мелового периода.