Ученые доказали, что Апокалипсис наступил

По словам ученых, ими доказано, что Апокалипсис наступил. Только вот прихода его никто не заметил. Если верить ученым, то, что предсказывал календарь майя, сбылось. И уже более трех лет весь мир живет будто в другом измерении. Хотя на планете действуют уже совсем другие физические законы, люди не замечают отличий.

Но независимо от этого, по словам ученых, изменения нарастают, как снежный ком. Первыми, кто обратил внимание на происходящее, оказались ученые ядерщики еще в 2013 году. В ходе своей работы они отметили, что не работают прежние физические законы.

Согласно утверждениям ученых, мы живем уже в новом, другом мире. В конце 2012 года произошел Квантовый переход, и наша планета стала иной. Квантовый переход проявился в астрофизике. И ученые уже нашли подтверждение происходящему.

Кроме этого, есть и другие подтверждения. Например, немецкий орбитальный телескоп Шпицер, превосходящий во много раз знаменитого Хаббла, вдруг обнаружил ультракрасное и ультрафиолетовое излучение Земли.

Нас давно пугали черной дырой, и она вдруг исчезла. Как предполагают ученые, мы прошли ее. И теперь, после того, как закрылась дверь, перед нами теперь другой объект - название Магнитара.

Эта загадочная звезда, рассеивающая вокруг себя разумную энергию. Ей дали название - жидкое магнитное поле.

Как утверждают ученые, сегодня мы все на первом этаже нового мира. Оказывается, в мозге у человека присутствует так называемое синее пятно. Начиная с 2014 года, оно засветилось. Не у отдельных людей, а у всех поголовно. Назначение этого пятна никому неизвестно. Оно засветилось и пульсирует в унисон с Магнитаром, в ритме Вселенной.

В связи с этим у людей стали проявляться особенности. Над головой вместо золотого цвета нимба появился синий. Сегодня он есть у каждого жителя планеты. Говорят, чтобы увидеть его, нужно просто прищуриться. Это поле очень хрупкое, потому что оно проходит стадию формирования. Но его не разорвать. По прочности оно крепче стальных прутьев.

Второе изменение касается зрения человека. У него постепенно открывается многомерное видение. Есть и другие изменения. Вы сможете стирать из памяти неприятные воспоминания. Или, например, ваши мысли будут материализоваться. И говорят, в скором времени желания смогут быстро сбываться.

И это только начало того, что будет происходить с человеком. Исследователи утверждают, что мир людей разделится на два лагеря: одни пойдут по пути духовного развития, другие – станут приверженцем пути материалистического совершенствования через страдания.

Людям сложно заметить разницу, которая произошла в нашем мире. Как говорят исследователи, сегодня есть у каждого возможность переосмыслить все и сделать свой выбор. Как советуют исследователи, не стоит это откладывать в долгий ящик. Завтра может быть поздно.