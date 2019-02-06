Ученые выявили влияние сна на продолжительность жизни

Специалисты медицинской школы Гарварда в США провели исследования, благодаря которым стало понятно влияние человеческого сна на снижение риска преждевременной смерти.

Выяснилось, что это происходит благодаря выработке противовоспалительных молекул, которая снижается при недостатке здорового ночного сна.

В ходе эксперимента были отобраны генетически модифицированные грызуны, у которых была высока вероятность атеросклероза. Половине подопытных мышей позволили спокойно спать, а в случае с остальной половиной мышей, ученые вызывали у них нарушенный режим сна. В ходе исследований у второй группы мышей развивалось быстропрогрессирующее поражений артерий, также увеличилось число бляшек в сосудах на 1/3 в сравнении с группой, у которой был здоровый сон.

Мыши, пострадавшие от нарушения сна, обладали в два раза большим числом клеток, которые напрямую участвуют в зарождении воспалительных процессов в организме. Помимо этого, в них гормон орексин, отвечающий за регуляцию сна и пробуждение, вырабатывался вдвое меньше, чем в здоровых мышах. Также тем грызунам, которым орексин вводился дополнительно, деградация кровеносных сосудов снизилась.