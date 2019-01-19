Вулкан Йеллоустоун вызывает обеспокоенность ученых ростом активности

Обеспокоенность ростом активности вулкана Йеллоустоун растет с каждым днем. Эта тревога появилась не на пустом месте.

За вулканом идет круглосуточное беспрерывное наблюдение. Весь район расположения Йеллоустоун напичкан современным оборудованием, которое помогает контролировать поведение супервулкана. На основании показаний датчиков ученые делают заключения.

Последнее время с постоянной регулярностью регистрируются подземные толчки силой порой до 4 баллов. И не только они вызывают тревогу. На территории Йеллоустоунского национального парка много гейзеров, не проявляющих активность. В последнее время ученые отметили их пробуждение. Это серьезный повод задуматься о том, что это, возможно, начало активации вулкана.

Ученые предполагают, что до начала активности вулкана может произойти геотермальный взрыв. Существует угроза того, что он разрушит вулкан, что способно вызвать трагедию огромных масштабов, с трагическими последствиями для всей планеты.

По мнению ученых, сама опасность заключается не во взрыве источников, а в тех жутких последствиях, которые несет извержение вулкана. Как предполагают специалисты, больше всего пострадает территория США, там может просто исчезнуть все живое. А всю планету ожидает вулканическая зима.