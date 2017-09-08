На Филиппинах произошло извержение вулкана. Уровень опасности достиг четырех баллов (из пяти возможных).

Вулкан Майон, расположенный в провинции Албай, вновь проснулся. Специалисты отмечают мощную сейсмическую активность. Также были отмечены выбросы лавы. Ее фонтаны достигали 700 метров в высоту. Пепел поднялся уже на 3 км. Он устлал все вокруг и продолжает непрерывно падать. Видимость в некоторых районах падает до нуля.

Губернатор провинции отменил все занятия в школах. В зоне 8 км от вулкана население эвакуировано. Более 30 тыс. людей сейчас размещено в пунктах временного содержания. В результате сейсмической активности пострадавших пока не обнаружено.

Однако филиппинский Майон считается очень опасным. Здесь в 2013 году погибло 5 туристов при восхождении во время извержения.