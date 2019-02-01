Палеонтологи Южной Кореи обнаружили окаменелости пауков с блестящими глазами

По словам ученых, окаменелости паука встречаются редко. Их тела настолько мягкие, что, как правило, они полностью разлагаются вскоре после смерти, не оставляя никаких следов, если они не окажутся в ловушке в янтаре.

Но 11 пауков мелового периода оказались сохранившимися в сланцах на Корейском полуострове. И две из окаменелостей включали все еще блестящие следы сверкающих глаз.

Эти сверкающие кусочки - зеркальные структуры в глазах, называемые тапетумами, которые отражают свет от задней части глаза через сетчатку. Животные используют их, чтобы улучшить свое ночное зрение, как правило, за счет некоторой общей размытости. Впервые тапетум был найден в окаменелостях.

Похожая на каноэ форма 110-113-миллионных тапетумов поможет исследователям разместить редкие окаменелости пауков на эволюционном дереве.

По словам ученых, кусочек южнокорейского камня оказался находкой для палеонтологов. Скалы, где были найдены окаменелости паука, были покрыты остатками маленьких ракообразных и рыб. По мнению ученых, то, что останки паука сохранились, это должна быть совершенно особая ситуация. Видимо, они были смыты в водоем и утонули. Среда с низким содержанием кислорода спасла их от разложения.

Ученые не могут установить причины гибели множества животных вокруг озера в одно и то же время или на ежегодной основе. Чтобы не случилось, для палеонтологов такая находка – большая удача. Им удалось найти крошечные, мерцающие структуры нетронутыми.