Биологические виды колонизаторов ставят под угрозу сохранение гранита в Мачу-Пикчу

Исследовательская группа использовала новые методики изучения причин, по которым разрушается священная скала Мачу-Пикчу.

Ученым необходимо определить в этом процессе роль конкретных водорослей, лишайников, мхов и цианобактерий. Отслаивание и расслоение разрушают один из самых важных символов в перуанском археологическом городе.

Священная скала является одним из самых важных памятников в святилище инков Мачу-Пикчу, расположенном в регионе Куско в Перу. Это гранитная скала, которую культура инков использовала для религиозного поклонения, поскольку она считалась воротами между Землей и небом. Географическое положение и климатические условия территории оказывают влияние на сохранность каменных памятников.

Учеными давно замечены различные процессы отшелушивания материала. Путем применения неразрушающей, мульти-аналитической методологии исследователи определили роль лишайников, мхов, водорослей, цианобактерий и других колонизация священной скалы.

По словам специалистов, как только эти виды проникают в материал через какое-то незначительное ухудшение, они прикрепляются к самому материалу, чтобы питаться минералами из скалы, постепенно разрушая ее. Со временем эти микроорганизмы могут вызвать незначительное расслоение, которое может привести к постепенной потере этой породы.

После определения семейства, к которому принадлежит каждый из видов микроорганизмов, обнаруженных в многочисленных микропробах породы, а также какие биогенные пигменты выделяются каждым из них, специалисты сделали вывод.

Как оказалось, существует большое разнообразие видов биоколонизаторов в священной скале, большинство из которых проникли через пористый субстрат.

Учеными, кроме изучения состояния скалы, начата диагностика состояния сохранности различных зданий, таких как храмы, дома или медитационные зоны в археологическом городе. При проведении реставрационных работ в прошлом использовался гранитный материал. Его также подвергли исследованию.

Исследователи провели анализ экотоксичности самого города и всей прилегающей территории археологического парка, где проанализировали почву, воздух и дождевую воду на наличие потенциальных загрязняющих веществ.