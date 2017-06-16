Мощная солнечная вспышка вырвалась из меча Ориона

Астрономы еще в ноябре 2016 года наблюдали, как молодая звезда на расстоянии около 1500 световых лет от Земли изрыгает взрыв плазмы и излучения, который был примерно в 10 миллиардов раз мощнее, чем любая вспышка, когда-либо виденная с Земли.

Это внезапное звездное извержение может быть самой яркой из известных вспышек, когда-либо выпущенных молодой звездой. Это может помочь ученым лучше понять малоизученный процесс звездообразования.

Ученые обнаружили вспышку с помощью телескопа Джеймса Клерка Максвелла, расположенного на вершине спящего вулкана Мауна-Кеа на Гавайях. Вспышка возникла из двойной звездной системы - солнечной системы, где две большие звезды вращаются друг вокруг друга. Она расположена в туманности Орион, на расстоянии около 1500 световых лет.

Туманность Ориона является ближайшей к Земле активной звездообразующей областью и часто изучается астрономами, заинтересованными в рождении звезд и планет. Ее можно увидеть невооруженным глазом, когда вы ищете созвездие Ориона. Это средняя звезда в мече Ориона, к югу от его пояса.

Вспышки на Солнце происходят, когда линии магнитного поля звезды переплетаются и запутываются друг с другом, пока не лопнут, высвобождая огромное количество энергии и заряженных частиц. По данным NASA, типичная солнечная вспышка от Солнца Земли высвобождает энергию, эквивалентную миллионам 100-мегатонных водородных бомб, взрывающихся одновременно.

Когда эта энергия омывает землю, она может временно выбить спутники и технологию короткого замыкания по всему миру. Вспышка 1895 года, известная как событие Каррингтона, вызвала появление искр телеграфных проводов, которые заставили офисы вспыхнуть пламенем.

Как вспышке 2016 года удалось разразиться в миллиарды раз сильнее, чем солнечные бури нашего Солнца? Исследователи не уверены, но это, вероятно, связано с тем, что звезда, о которой идет речь, все еще очень молода и всасывает гигантское количество близлежащей материи, чтобы подпитывать свой рост.

Столь же неизвестны и последствия таких мощных энергетических выбросов для молодых солнечных систем. Сверхбыстрое рентгеновское излучение, испускаемое такими вспышками, потенциально может изменить химию близлежащих тел, например, метеоров или, возможно, изменить атмосферу молодых планет.