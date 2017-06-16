Мощная солнечная вспышка вырвалась из меча Ориона

Сегодня, 15:41

Астрономы еще в ноябре 2016 года наблюдали, как молодая звезда на расстоянии около 1500 световых лет от Земли изрыгает взрыв плазмы и излучения, который был примерно в 10 миллиардов раз мощнее, чем любая вспышка, когда-либо виденная с Земли.

Это внезапное звездное извержение может быть самой яркой из известных вспышек, когда-либо выпущенных молодой звездой. Это может помочь ученым лучше понять малоизученный процесс звездообразования.

Ученые обнаружили вспышку с помощью телескопа Джеймса Клерка Максвелла, расположенного на вершине спящего вулкана Мауна-Кеа на Гавайях. Вспышка возникла из двойной звездной системы - солнечной системы, где две большие звезды вращаются друг вокруг друга. Она расположена в туманности Орион, на расстоянии около 1500 световых лет.

Туманность Ориона является ближайшей к Земле активной звездообразующей областью и часто изучается астрономами, заинтересованными в рождении звезд и планет. Ее можно увидеть невооруженным глазом, когда вы ищете созвездие Ориона. Это средняя звезда в мече Ориона, к югу от его пояса.

Вспышки на Солнце происходят, когда линии магнитного поля звезды переплетаются и запутываются друг с другом, пока не лопнут, высвобождая огромное количество энергии и заряженных частиц. По данным NASA, типичная солнечная вспышка от Солнца Земли высвобождает энергию, эквивалентную миллионам 100-мегатонных водородных бомб, взрывающихся одновременно.

Когда эта энергия омывает землю, она может временно выбить спутники и технологию короткого замыкания по всему миру. Вспышка 1895 года, известная как событие Каррингтона, вызвала появление искр телеграфных проводов, которые заставили офисы вспыхнуть пламенем.

Как вспышке 2016 года удалось разразиться в миллиарды раз сильнее, чем солнечные бури нашего Солнца? Исследователи не уверены, но это, вероятно, связано с тем, что звезда, о которой идет речь, все еще очень молода и всасывает гигантское количество близлежащей материи, чтобы подпитывать свой рост.

Столь же неизвестны и последствия таких мощных энергетических выбросов для молодых солнечных систем. Сверхбыстрое рентгеновское излучение, испускаемое такими вспышками, потенциально может изменить химию близлежащих тел, например, метеоров или, возможно, изменить атмосферу молодых планет.

Поделиться новостью:

Похожие новости

Комментировать

Комментарии : 0

Последние новости