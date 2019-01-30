Ученые создали материал, обеззараживающий воду с помощью света

Сверхтонкая пластина из нитрида углерода способна очистить 10 литров воды за час - это быстрее, чем все предыдущие аналоги.

Двумерный материал с графитоподобной структурой является фотокатализатором, что позволяет использовать для дезинфекции воды лишь энергию солнечного света. Суть его работы заключается в испускании в воду электронов, которые ионизируют атомы кислорода, содержащиеся в молекулах воды. В результате образуются соединения на подобии перекиси водорода, которые и уничтожают бактерии.

Опытный образец смог обеззаразить 50 мл. воды за полчаса, что в два раза быстрее предыдущих разработок. Существуют и металлические фотокатализаторы, работающие с той же скоростью, однако они отдают в воду вредные ионы металлов, что делает их использование невозможным. Новый же материал состоит из углерода и азота, благодаря чему является не только безвредным, но и дешёвым для коммерческого использования.