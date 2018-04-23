В Китае создали мембрану для очистки воды нового поколения

Группа китайских ученых из Чжэцзянского университета под руководством профессора Чжан Линя создала новый уникальный фильтр, способный эффективно очищать питьевую воду, промышленные стоки, а еще опреснять морскую воду.

Результаты своих разработок группа профессора Линя опубликовала недавно в журнале Science. По словам ученых, новая очистная мембрана состоит из трубочек и пузырьков, размеры которых исчисляются нанометрами. Принцип работы мембраны схож с работой кишечника млекопитающих, стенки которого способны впитывать питательные вещества. При этом новый материал может пропускать через себя воду в 3 раза быстрее существующих ныне мембран. Он прекрасно разделяет воду и соляные примеси, имеет другие очищающие свойства.

Новой разработке предрекают большое будущее – с одинаковым успехом она может использоваться как в домашних водяных фильтрах, так и для опреснения морской воды. Кроме того, мембрана поможет эффективно очищать промышленные стоки.

На данный момент разработка нового материала полностью закончена, мембрана уже готова для коммерческого использования. Напомним, в 2017 году Китай инвестировал в научно-технические разработки более 280 млрд. долларов. В сфере разработки высоких технологий в стране работает свыше 5 миллионов человек.