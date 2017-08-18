Ученые: Найдена «потерянная» материя во Вселенной

Данное исследование проведи ученые из американского Гарварда и венгерского университета Этвос.

Ранее ученые сообщали, что не могут решить одну важную задачу. Объемы космической материи по подсчетам представляют большую цифру, чем то, что астрономы наблюдают на самом деле. Проведенное исследование не относится к темной материи, гипотетической или невидимой, которая составляет более ¾ вещества во Вселенной. Вероятно, команда ученых нашла так называемую светящуюся материю, входящую в состав звезда, планет и других космических тел.

Исследование проводилось на базе обсерватории Chandra NASA. В ней астрономы просканировали облака космического газа, обволакивающего одну из черных дыр. Оказалось, что в этих облаках содержится большое количество кислорода, массы которого ученые не учли раньше. Теперь ученые думаю, что если учесть массы всех газовых скоплений во Вселенной, можно избавиться от разницы между предполагаемыми подсчетами и существующими данными.

Астрофизик Орсоля Ковач уверен, что дополнительные исследования помогут решить самую важную проблему в современной астрофизике.



