Ученые NASA разгадали загадку «недостающей» массы вселенной

Новые результаты рентгеновской обсерватории Chandra NASA возможно, помогли решить проблему “недостающей массы” Вселенной.

Астрономы не могут объяснить около трети нормальной материи, то есть водорода, гелия и других элементов, которые были созданы в первый миллиард лет или около того после Большого Взрыва.

Ученые предположили, что недостающая масса может быть скрыта в гигантских нитях или нитях теплого и горячего газа в межгалактическом пространстве. Эти нити известны астрономам как «теплая-горячая межгалактическая среда». Они невидимы для оптических световых телескопов, но часть теплого газа в нитях была обнаружена в ультрафиолетовом свете. Основная часть этого графика взята из моделирования Тысячелетия, в котором используются суперкомпьютеры, чтобы сформулировать, как ключевые компоненты Вселенной, включая прихоть, эволюционировали бы с течением космического времени.

Если эти нити существуют, они могут поглощать определенные виды света, такие как рентгеновские лучи, которые проходят через них.

Для получения последнего результата был использован новый метод, который тщательно оттачивает поиск и повышает относительно слабую сигнатуру поглощения, комбинируя различные части спектра, чтобы найти действительный сигнал. С помощью этого метода исследователи определили 17 возможных нитей, лежащих между квазаром и Землей, и получили их расстояния.

Для каждой нити спектр был смещен в длину волны, чтобы устранить эффекты космического расширения, а затем спектры всех нитей были сложены вместе.

Это позволило выявить линию поглощения кислорода, которая, как ожидается, будет присутствовать в газе с температурой около миллиона кельвинов.

Экстраполируя эти наблюдения кислорода на полный набор элементов и из наблюдаемой области в локальную Вселенную, исследователи сообщают, что они могут объяснить полное количество недостающего вещества.