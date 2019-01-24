Ученые: извержение вулкана Бали произошло из-за водопроводной системы

Команда ученых из Бристольского университета использовала спутниковые технологии, предоставленные Европейским космическим агентством, чтобы выяснить, почему вулкан Агунг на Бали извергся в ноябре 2017 года после 50 лет бездействия.

Результаты их исследования могут иметь важное значение для прогнозирования будущих извержений в этом районе.

За два месяца до извержения произошло внезапное увеличение числа небольших землетрясений, происходящих вокруг вулкана, что вызвало эвакуацию 100 000 человек. Предыдущее извержение Агунга в 1963 году унесло жизни почти 2000 человек, за ним последовало небольшое извержение соседнего вулкана Батур.

Поскольку это прошлое событие было одним из самых смертоносных извержений вулканов 20-го века, научное сообщество приложило огромные усилия для мониторинга и понимания процесса пробуждения Агунга.

В течение этого времени группа ученых из Школы наук о Земле Бристольского университета во главе с доктором Джульеттой Биггс использовала спутниковые снимки Sentinel-1, предоставленные ЕКА, для мониторинга деформации грунта в Агунге.

По словам ученых, с помощью дистанционного зондирования можно определить любое движение грунта, которое может быть индикатором того, что свежая магма движется под вулканом.

В новом исследовании, проведенном в сотрудничестве с Центром вулканологии и смягчения геологических рисков в Индонезии, команда обнаружила подъем около 8-10 см на северном склоне вулкана в период интенсивной сейсмической активности.

Специалисты заметили, что и активность землетрясения, и сигнал деформации земли были расположены в пяти километрах от вершины, что означает, что магма должна двигаться как в сторону, так и вертикально вверх.

Исследование дает первые геофизические доказательства того, что вулканы Агунг и Батур могут иметь соединенную водопроводную систему. Это имеет важное значение для прогнозирования извержений и может объяснить возникновение одновременных извержений, таких, как в 1963 году.