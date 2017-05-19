Ученые озвучили список продуктов, очищающих печень

Ученые выделили семь продуктов питания, которые помогут очистить печень и способствуют здоровью желчного пузыря. Эти органы вырабатывают гормоны, очищают кровь от токсинов, учувствуют в пищеварительном процессе, в связи с чем, необходимо уделять особое внимание этим огранам.

Первым в списке продуктов, помогающим работе жизненно важных органов является капуста брокколи. В ней содержатся антиоксиданты, снижающие риск развития рака и снижающие уровень токсинов в организме, а также витамин Е. Далее в списке – орех, богатый Омега-3 жирами, клетчаткой и аминокислотами. Следующий продукт – яблоко, насыщенное пектином. Далее – цитрусовые, содержащие витамин С, повещающий иммунитет. Также в списке есть авокадо – уникальный, богатый витаминами и жирами продукт, далее – оливковое масло, очищающее от токсинов. И последний – помидор, богатый аминокислотами.

Как отмечают ученые, эффективность вышеперечисленных продуктов в полной мере можно получить только отказавшись от алкоголя и табака.